Serie A Lapo Elkann, bacio social. E frecciata all'Inter

Cristina Saracino, modella di 26 anni, ha postato il primo bacio "social" con il compagno Lapo Elkann. Il cugino di Andrea Agnelli, presidente della Juve, ha poi trovato il tempo di lanciare una piccola frecciata all'Inter in esclusiva a Premium Sport: "Sabato la Juve ha giocato molto meglio e i nerazzurri hanno fatto ostruzionismo. Sono stati molto bravi a difendere e a noi è mancato solo il gol. Non è stato bello perché bisognava vincere. Juve? Credo nell'organico, nell'allenatore e in mio cugino: da tifoso juventino viziato voglio rivedere la squadra in vetta alla classifica e lontano in Champions. Forza Juve fino alla fine".