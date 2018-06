Serie A Lady Santon, saluta Milano: "Mi si spezza il cuore"

Dopo il saluto di Santon all'Inter è arrivato anche quello della sua bellissima compagna, Chloe Sanderson, alla amata Milano: "La mia confessione - si legge sul post di Instagram - è che mi innamoro di così tanti posti che il mio cuore si spezza sempre a metà negli addii. E non credo nel non attaccamento. Non c’è passione in questo. Credo nel bruciare, nel desiderio. E credo che lasceremo piccoli pezzi di noi stessi in ogni posto che amiamo". Chloe e Santon si sono conosciuti in Inghilterra, quando il terzino giocava con il Newcastle.