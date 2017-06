Serie A La top 11 del Milan di Galliani: difesa degli Immortali e Sheva-Inzaghi

Ospite di Milan Tv, l'ad rossonero Adriano Galliani ha provato a stilare la top 11 dei suoi 30 anni di Milan. Il dirigente ha ammesso la difficoltà nello scegliere i migliori giocatori: "Non mi piace fare queste cose, perchè il calcio è cambiato molto ed è difficile. Se vedi le partite di calcio è come vedere un film e capire l'anno del film guardando il vestito delle donne. E' difficile fare confronti tra 30 anni fa e quelli di oggi. Quando penso a Tassotti, Costacurta, Baresi e Maldini è una difesa straordinaria ma per me lo è altrettanto quella che vince nel 2003 la Champions che recita Costacurta, Nesta, Maldini e Kaladze. Penso al centrocampo di Sacchi, ma penso anche a quello di Capello - ha proseguito Galliani - e penso anche a quello di Ancelotti negli ultimi anni: Gattuso, Pirlo, Seedorf, Rui Costa, con Shevchenko e Inzaghi in attacco". Si tratta dunque di una delle tante top 11 possibili...