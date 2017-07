Serie A La sorella di Chiellini contro Bonucci: "Vince sempre il dio denaro"

L'addio a sorpresa di Bonucci alla Juventus ha fatto molto male ai tifosi bianconeri, a quelli normali quanto a quelli vip come per esempio la sorella di Giorgio Chiellini, che sul proprio profilo Facebook si è sfogata contro Leonardo Bonucci: "Tutti che lo volevano capitano, tutti che lo immaginavano come una bandiera bianconera e invece... vince sempre il dio denaro. senza parole" ha scritto Silvia Chiellini.