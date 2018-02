Serie A La rabbia dei tifosi cinesi dell'Inter: protesta davanti a Suning

I tifosi dell'Inter si fanno sentire. Non solo in Italia. Un gruppo di tesserati dell'Inter club China ha protestato davanti a un palazzo del gruppo Suning a Nanchino mostrando uno striscione dal contenuto eloquente: "Non riceverai vero rispetto dai nerazzurri senza vero amore per l'Inter". Il messaggio indirizzato alla proprietà, restìa a spendere anche per il Fair Play Finanziario e le restrizioni del governo di Pechino, è molto chiaro. I supporter del Biscione vogliono risposte chiare da parte di Zhang Jindong.