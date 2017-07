Serie A La promessa di Li Yonghong: "Sorprenderemo i nostri tifosi"

"Dal primo giorno avevo garantito grandi acquisti per il Milan. Torneremo grandi in Italia ed Europa, sorprenderemo i nostri tifosi". Li Yonghong, dopo 10 acquisti, fa sognare ancora i supporter del Diavolo a margine dell'evento organizzato a Guangzhou, per la presentazione della tournée in Cina, nel quale hanno parlato oltre al presidente del club di via Aldo Rossi anche Fassone e Montella. L'ad ha annunciato l'avvio della società Milan China che avrà il compito di preciso di sviluppare il brand rossonero nel paese asiatico: "Noi stiamo imparando a conoscere la Cina che si sta affacciando al mondo del calcio, che in Italia è una religione. Vogliamo aiutare questo paese a crescere ed il progetto sottoscritto oggi è molto importante. Per quel che riguarda noi, abbiamo la responsabilità di dover ricostruire un Milan straordinario. Stiamo rinforzando molto la squadra che Vincenzo Montella, lo scorso anno, ha condotto al sesto posto garantendoci così l’accesso ai preliminari di Europa League. Con Mirabelli, che è il nostro direttore dell’area tecnica, stiamo cercando di mettere a disposizione giocatori importanti e che hanno sposato il progetto del Milan ed ogni giorno che passa, giocatori importantissimi a livello internazionale chiedono informazioni su questo nostro progetto. Questo è un grande onore per noi". Queste invece le parole del tecnico milanista: "Siamo orgogliosi di essere rappresentati dalla Cina. Ora tocca a noi, avvertiamo una grande responsabilità. Sul mercato posso dire che non credevo avremmo fatto le cose così velocemente. Tanti sono arrivati, qualcuno arriverà ancora". Nel corso dell'evento è stata siglato anche l'intesa con il CNGEF (China Next Generation Education Foundation) per la diffusione del calcio a partire dalle scuole.