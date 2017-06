Serie A La maglietta di Pjaca: "I giocatori bravi non costano poco..."

"I giocatori bravi non costano poco, i giocatori economici non sono bravi". Non è passato inosservata la scritta presente sulla maglietta indossata da Marko Pjaca al suo arrivo a Villa Stuart dove verrà operato al crociato dopo l'infortunio nel corso dell'amichevole Estonia-Croazia. Del resto la scorsa estate il giocatore è stato acquistato dalla Juventus per 23 milioni di euro, una cifra importante ma evidentemente necessaria a giudicare dal messaggio contenuto sulla maglia odierna di Pjaca.