Serie A La Juve perde, l'Inter punge su Twitter

Il 4 marzo 2016, Tuttosport uscì in prima pagina con il titolo "Ora è Godopoli". Una parola che faceva il verso a Calciopoli e voleva sottolineare l'inizio del nuovo ciclo della Juventus dopo i fatti del 2006 che portarono all'inizio delle Inter vincenti di Mancini e Mourinho. Oggi (nella giornata in cui i bianconeri sono usciti sconfitti da Genova), sull'account Twitter inglese, l'Inter si è presa una piccola vendetta relativa a quel titolo: chiedendo ai tifosi di tutto il mondo da dove avrebbero visto il match contro l'Atalanta, uno ha risposto "London, Ontario (in Canada, ndr)". E l'Inter, per tutta risposta, gli ha scritto "Not Godopoli?".