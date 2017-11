Serie A La 'gaffe' di Dybala: auguri al Palermo prima che alla Juve

"Vecchia Signora... 120 anni portati benissimo": lo scrive su Twitter e Instagram Paulo Dybala. Accanto un eloquente emoticon, la smorfia della linguaccia. Due ore prima il numero 10 bianconero, in difficoltà dopo un folgorante avvio di stagione, aveva fatto gli auguri al Palermo, sua ex squadra che con la Juve condivide il compleanno. Una gaffe per alcuni tifosi, che sui social hanno storto il naso all'idea che il numero dieci festeggiasse i siciliani e non la Juve. Pronto il rimedio, con un nuovo post, questa volta dedicato ai bianconeri. "Grazie Juve per farmi fare parte di questa splendida famiglia", scrive l'attaccante argentino, che pubblica l'hashtag #juve120