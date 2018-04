La Fiorentina torna a Udine: "Chissà cosa sentiremo"

"Oggi partiamo per Udine, sì, proprio Udine. Chissà come vivremo questa trasferta, cosa penseremo, cosa sentiremo. Ciò che è certo è il modo in cui lo faremo tutti insieme: uniti, compatti, abbracciati, FORTI. Forza noi". Questo il messaggio postato in giornata da Riccardo Saponara su Instagram: la Fiorentina torna nel capoluogo friulano dove lo scorso 4 marzo perse la vita Davide Astori (il club ha deciso di cambiare albergo). Per i giocatori della squadra di Pioli non sarà (non può essere) una partita come tutte le altre.Su iniziativa di Udinese e Fiorentina domani, al 13' del primo tempo (il 13 era il numero di maglia di Astori), sui mega schermi dello Stadio Friuli Dacia Arena comparirà la foto del capitano viola che verrà così ricordato.anche con uno striscione dei tifosi dell'Auc (associazione udinese club).