Serie A La cognata di Icardi: "Lei una bomba, Mauro geloso"

Lo scorso 31 gennaio una notizia social aveva scosso la famiglia Icardi: Mauro aveva smesso di seguire su Instagram la moglie Wanda. I rumors avevano portato a credere a una possibile crisi tra i due, che però sono stati visti ieri insieme a San Siro per Inter-Crotone a smentire ogni voce di quel tipo. Dall'Argentina oggi è arrivata una spiegazione del gesto social di Icardi: "La verità è che Mauro è molto geloso. Wanda è una bomba e quando pubblica certe foto... come puoi non esserlo? Per quale motivo si decide di smettere di seguire la propria partner sui social? Forse perché non si vogliono vedere altre foto..." ha detto allo show "Morfi" la sorella della moglie e quindi sua cognata.