Serie A L'Udinese compie 120 anni, la top ten dei giocatori

L'Udinese compie 120 anni: fondata il 30 novembre 1896, la società bianconera (miglior piazzamento in serie A il secondo posto dell'annata 1954-55) è roami una realtà del nostro campionato da anni. Diventata famosa per scovare i migliori talenti da tutto il mondo, tanti campioni sono passati da Udine. Nella top ten svettano sicuramente Zico, colpaccio del 1983 che fece sognare i tifosi bianconeri, e Antonio Di Natale, divenuto capitano e bandiera con 446 partite e 227 gol ma fuori dalla lista rimangono nomi di lustro come Massimo Mauro, Benatia, Marek Jankulovski o atleti mahari meno altisonanti ma che hanno vestito il bianconero con onore per Valerio Bertotto.