Serie A L'Inter riabbraccia Walter Samuel

"The Wall" è tornato. Walter Samuel, ex difensore dell'Inter del Triplete, è ufficialmente il nuovo collaboratore tecnico di Stefano Pioli, che lo ha voluto fortemente al suo fianco. Samuel si è già messo al lavoro mentre la società lo ha accolto con questo tweet: "Un guerriero silenzioso che ha parlato con i fatti. Un vincitore che non ha mai lasciato i nostri cuori. Bentornato a casa, Walter". L'ex difensore argentino ha lasciato anche alcuni dichiarazioni a Inter Channel: "Darò qualcosa a livello di esperienza ai giocatori e allo staff, ma anche loro dovranno aiutarmi perché in questo ruolo ho tanto da imparare. Sono molto contento di questa opportunità e cercherò di aiutare lo staff per riuscire a vincere le prossime partite che sono sicuramente impegnative". Sul derby: "Dobbiamo vincere per l'Inter, perché è l'unica cosa importante".