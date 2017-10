Serie A L'Inter non conosce sconfitte: l'ultimo ko tre mesi fa

Era il 15 luglio e l’Inter chiudeva il ritiro di Riscone di Brunico con un ko in amichevole (2-1 contro il Norimberga). Il morale della squadra e dei tifosi non era alto, come peraltro per tutta l’estate, a causa di un mercato poco scintillante a fronte dei numerosi acquisti dei cugini. A distanza di quasi tre mesi fa riflettere pensare che quella sia stata l’unica sconfitta dell’undici di Spalletti. Tra test ufficiali e non sono arrivate poi 11 vittorie e 2 pareggi in 13 partite. Un ruolino di marcia incredibile, che forse in pochi immaginavano. Il gioco non sarà ancora spettacolare ma il club di Corso Vittorio Emanuele si gode il secondo posto in classifica a pari merito della Juventus Campione d’Italia in carica…