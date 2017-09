Serie A L'Inter: "In bocca al lupo a Conti". Il Milan applaude i cugini

"Il nostro migliore in bocca al lupo ad Andrea Conti: speriamo di ritrovarti in campo nel Derby di Milano di ritorno per una grande sfida". Questo il messaggio che l'Inter ha rivolto su twitter al terzino rossonero che dovrà stare fermo 6 mesi a causa della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il Milan ha risposto applaudendo i cugini per le belle parole. Quello dei nerazzurri non è l'unico messaggio rivolto allo sfortunato esterno: ecco gli altri.