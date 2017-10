Serie A L'indispensabile Kessié: contro la Spal un gol 'storico'

Quello realizzato da Franck Kessié contro la Spal su rigore è un gol storico per la Serie A. Per la prima volta infatti nel nostro campionato un giocatore africano ha segnato a un portiere dello stesso continente. Da una parte il centrocampista del Milan, nato in Costa d’Avorio, dall’ altra Gomis, nato in Senegal anche se oggi naturalizzato italiano. I due sono anche stati compagni di squadra in serie B nel Cesena (stagione 2015-2016). La rete è stata la ciliegina sulla torta di un’ennesima prestazione super del 20enne arrivato dall’Atalanta: il mediano si sta dimostrando una pedina fondamentale nella squadra di Montella e del resto, insieme a Donnarumma e Bonucci, ha sempre giocato nelle 5 giornate di A. Fin qui ha steccato in una sola gara, contro la Lazio, ma all’Olimpico tutto il Milan era andato in tilt. Ora Kessié si gode lo straordinario momento di forma e con lui tutti i tifosi del Diavolo.