Serie A L'hashtag #iostocondeboer impazza su Twitter

I risultati non stanno arrivando, ma una grande fetta del popolo nerazzurro ha deciso da che parte stare: l'hashatg #iostocondeboer è diventato trending topic in Italia in poche ore. Un dato sorprendente che certifica il grande affetto nei confronti del tecnico olandese in vista della sfida contro il Torino, che vale futuro e panchina. I tifosi non hanno dubbi: de Boer ha le sue responsabilità, ma i primi colpevoli della crisi sono società e giocatori. Per questa ragione, il loro sostegno è rivolto a lui.