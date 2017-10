Serie A L'agente di Giaccherini: "Anche Dybala farebbe panchina a Napoli"

Il Napoli comanda il campionato e gioca benissimo, ma non sono soltanto sorrisi a Dimaro perché Sarri utilizza molto poco il turnover e per alcuni giocatori c'è pochissimo spazio. Tra questi c'è Emanuele Giaccherini, arrivato a Napoli nell'estate del 2016 dopo l'ottimo Europeo giocato con l'Italia, ma utilizzato col contagocce dal tecnico toscano. Furio Valcareggi, agente dell’ex Juventus e Bologna, ha fatto chiarezza sulla situazione del suo assistito ai microfoni di “Piuenne”: “Emanuele meriterebbe più spazio, ma il problema è che il Napoli ha tre attaccanti eccezionali. Ci sono soluzioni in tutti i reparti con una panchina strepitosa, neanche Dybala giocherebbe in questa squadra. Con il Genoa ha fatto una cosa importante, guadagnando tempo alla bandierina del calcio d’angolo. E’ difficile trovare spazio in questa squadra, ci sono delle gerarchie da rispettare”.