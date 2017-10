Serie A Kutuzov all'attacco: "Quando vedo Masiello spengo la tv"

“Quando vedo Masiello spengo la tv”. L’attacco al difensore dell’Atalanta arriva da un suo ex compagno di squadra ai tempi del Bari, Vitali Kutuzov. Il bielorusso ha appeso le scarpette al chiodo ed è diventato un giocatore di hockey ma intervistato da tuttocalciopuglia.com, ha rivolto parole non tenere nei confronti di Masiello, che fu squalificato proprio ai tempi del Bari per 2 anni e 5 mesi a causa del calcio scommesse: “Mi dispiace per lui perché è un buon calciatore, ma prima di essere giocatori, bisogna saper essere uomini" . Kutuzov si è espresso anche su Conte e Ventura, suoi ex allenatori: “Parlano la stessa lingua a livello calcistico; all’inizio della mia esperienza barese con Conte, mi sembrava di fare le stesse cose precedentemente viste con Ventura a Pisa. Ho appreso tanto da entrambi. Antonio aveva tutti gli ingredienti per diventare un grande allenatore: viveva con la squadra, chiedeva a ciascuno di noi come stessimo ogni singola mattina, aveva voglia di arrivare e tanta qualità mischiata ad esperienza calcistica”.