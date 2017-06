Serie A Kessié va al Milan ma vestiva Inter

Franck Kessié è vicinissimo a diventare un nuovo giocatore del Milan, affare quasi concluso con l'Atalanta per circa 28 milioni di euro. L'ivoriano è anche tifoso rossonero e sarà felicissimo anche se dal web spunta un video curioso, risalente al 2016. Si vede Kessié, in una partita organizzata nel suo paese natio Ouragahio durante le vacanze estive, giocare con una maglia dell'Inter. Nessun caso, spiegazione semplice: era una divisa regalatagli dall'amico Gnoukouri, giocatore nerazzurro (oggi in prestito all'Udinese).