Serie A Juventus Village, ecco come sarà la cittadella bianconera

L'ambizioso progetto della Juventus non passa solo attraverso i successi sul campo o lo Juventus Stadium ma anche su quello che sarà il J Village, una vera e propria cittadella bianconera. A otto mesi dall'inaugurazione dei primi lotti (allenamento, store e scuola), il Corriere dello Sport ha potuto osservare a che punto sono i lavori della struttura, costata oltre 100 milioni di euro di investimenti. Potrà ospitare due squadre (magari una Juve B, se mai si farà la riforma delle seconde squadre), un centro di allenamento (con palestra, sale video, area relax, box per la crioterapia), un media center, la sede sociale, uno store e un hotel riservato in parte alla squadra.