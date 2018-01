Serie A Juventus, una maglia speciale per i 40 anni di Buffon

In casa Juventus è tutto pronto per la festa dedicata a Gigi Buffon, che tra poche ore taglierà il traguardo dei 40 anni. Per l'occasione da domani sarà messa in vendita, in edizione limitata, una speciale maglia del portiere e capitano bianconero: 1111 esemplari, con quel numero uno scelto non a caso per ricordare la leggenda della Vecchia Signora. Buffon non scenderà in campo questa sera contro il Chievo, ma la celebrazione è già cominciata.