Serie A Juventus, trauma alla mano per Higuain

Trauma al terzo metacarpale della mano sinistra per Gonzalo Higuain: svelato il mistero del tutore sfoggiato dal Pipita in panchina contro il Crotone. L'argentino, che Allegri aveva già deciso di preservare prima del match, ha ricevuto un colpo nella rifinitura e nelle prossime ore farà i dovuti accertamenti ma non sembra in dubbio in vista di Napoli-Juventus.