Serie A Juventus, terza maglia anti-inquinamento

Presentata ufficialmente la terza maglia della Juventus per la stagione 2018-19. Come si legge sul comunicato la divisa "abbina la modernità nelle linee e nei colori a una tecnologia all’avanguardia, con uno sguardo innovativo all’ambiente". La divisa infatti, nella quale dominano le varie tonalità di grigio e su cui si staglia, in giallo, il logo della Juventus, "nasce dalla virtuosa collaborazione fra Adidas e Parley for the Oceans, ed è realizzata con “Parley Ocean Plastic”, un tessuto creato dalle plastiche raccolte negli oceani". Una maglia anti-inquinamento.