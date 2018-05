Serie A Juventus, svelata la nuova maglia

Dopo le anticipazioni degli scorsi giorni sul web la Juventus ha svelato la maglia per la stagione 2018-19. La divisa, si legge sul sito ufficiale bianconero, "fedele al principio di innovazione senza compromessi che ispira il Club presenta quest’anno un design semplice e al contempo sfrontato, ispirato dal rispettoverso gli iconici colori bianconeri ma con un look contemporaneo. Se la parte anteriore è caratterizzata da due strisce verticali, su quella posteriore campeggia un’unica striscia. In questo sapiente mix di tradizione e futuro spicca il nuovo e moderno logo di Juventus: da notare infine l’inedita struttura del colletto, proposta in esclusiva da adidas". Il debutto della nuva maglia sarà sabato alle 15 contro il Verona allo Stadium.