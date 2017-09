Serie A Juventus Stadium, sei anni da record

L'8 settembre 2011 veniva inaugurato lo Juventus Stadium, da quest'anno ribattezzato Allianz Stadium. Da quel giorno, la Juventus ha giocato 157 partite in questo impianto vincendone 125 (79,6%) con 27 pareggi e 5 sole sconfitte. In queste 157 gare quasi 6 milioni di spettatori per una media di 38.132 ad evento, con una percentuale di riempimento passata dall'89% del 2011/12 al 95% di quest'anno. La svolta è stata anche economica: nell'ultima stagione dell'Olimpico, la Juve aveva guadagnato circa 10 milioni di euro dai biglietti mentre con lo Stadium i ricavi medi si attestano a 41 all'anno (circa 15 in più del Milan, 19 dell'Inter e più del doppio rispetto al Napoli).