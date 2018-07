Juventus, sito in tilt per comprare la maglia di Cristiano Ronaldo

Dal momento dell'annuncio ufficiale alla corsa all'acquisto della maglia, il passo è stato breve: e il sito della Juventus non ha retto. Il grande entusiasmo dei tifosi bianconeri per l'arrivo di Cristiano Ronaldo non si è fermato neppure davanti ai prezzi (dagli 85 del kit bambino ai 145 della versione Authentic, cioè quella uguale in tutto e per tutto a quella che vestono i calciatori in campo) della divisa con il numero 7. Per i troppi accessi lo shop online ha avuto problemi di accesso.