Serie A Juventus, primo allenamento del 2017: c'è anche Rincon

Il 2017 della Juventus è iniziato subito, i bianconeri sono tornati ad allenarsi a Vinovo già a Capodanno in vista della ripresa del campionato domenica contro il Bologna. La squadra di Allegri è scesa in campo senza Higuain e Alves (che hanno passato le vacanze in Sudamerica) ma con il nuovo acquisto Rincon, ancora da ufficializzare ma già parte del gruppo. Presente a bordo campo anche il dg, Giuseppe Marotta, che ha assistito alla seduta tecnica.