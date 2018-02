Serie A Juventus: per Higuain distorsione alla caviglia, Bernardeschi da valutare

La Juventus si lecca le ferite dopo il derby vinto 1-0 contro il Torino. Come riporta il sito ufficiale dei bianconeri, Higuain, costretto a uscire al 15' dopo un scontro con Sirigu, ha riportato "un trauma contusivo/distorsivo alla caviglia sinistra, mentre Bernardeschi (entrato al posto del Pipita, ndr) è stato vittima di un trauma distorsivo con interessamento capsulo/legamentoso al ginocchio sinistro". Per entrambi sono previsti ulteriori accertamenti nei prossimi giorni, ma se le condizioni dell'attaccante argentino non preoccupano (è in dubbio per domenica prossima), è da monitorare il problema dell'ex Fiorentina, che rischia uno stop di 2 settimane (con rientro in gruppo nella terza).