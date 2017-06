Serie A Juventus, nasce il J Village: ecco come sarà la nuova sede

La Juventus ha acquisito nella primavera 2013 dal Comune di Torino, per un periodo di 99 anni rinnovabile, il diritto di superficie sull'Area Continassa, dando così il via ad un progetto che prevede lo sviluppo di sei insediamenti: il JTC (Juventus Training Center), nuovo centro di allenamento della Prima Squadra dove avrà sede anche il Centro Media; la nuova sede della Juventus; il J Hotel; la WINS – World International School, il Concept Store. Completano l’insediamento una Centrale Energetica e le opere di urbanizzazione a servizio dell’area. La società bianconera lascerà Corso Galileo Ferraris, ecco come sarà la nuova sede.