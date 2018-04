Serie A Juventus, nasce il J Hotel: quattro stelle e 138 camere

Dopo lo stadio la Juventus è pronta ad inaugurare anche il primo hotel di proprietà per una squadra di calcio in Italia. Come si legge sul sito dei bianconeri, il nuovo J Hotel, esclusivo complesso alberghiero quattro stelle, si estenderà su un'area di 11.200 mq e disporrà di 138 camere, un'area ristorazione, strutture meeting, SPA e parco di circa 2.175 mq. La struttura sorgerà a poche centinaia di metri dall’Allianz Stadium e sarà adiacente al nuovissimo Juventus Training Center, ormai ultimato, dove a partire dalla prossima stagione si allenerà la Prima Squadra della Juventus. Turisti, visitatori ed appassionati di calcio potranno quindi soggiornare nella stessa struttura alberghiera che ospiterà i campioni bianconeri.