Serie A Juventus, maglia speciale per i 120 anni

La Juventus ha lanciato una maglia celebrativa per festeggiare i 120 anni: contro il Benevento i giocatori andranno in campo con una divisa che riprende la storia bianconera, strisce larghe e regolari, le tre stelle e gli sponsor "annegati" nel nero e quasi invisibili. Ne saranno vendute 1897, come l'anno di nascita.