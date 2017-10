Serie A Juventus, maglia speciale per i 120 anni

Tra dieci giorni la Juventus scenderà in campo contro il Benevento con una maglia speciale per celebrare i 120 anni del club, che cadranno esattamente il 1 novembre. Nell'anticipazione di Footyheadlines si nota l'assenza di sponsor, le tre stelle per i 33 scudetti e le classiche righe bianconere. Lo sponsor Adidas sarà nero su nero, quasi mimetico, per lasciare la divisa il più pulito possibile.