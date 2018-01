Serie A Juventus, Lapo scrive a Buffon: "Gioca un altro anno"

Lapo Elkann "scrive" a Gianluigi Buffon: ecco la lettera raccolta e pubblicata da Ilbianconero.com in cui il fratello di John Elkann, e grande tifoso juventino, fa gli auguri per i 40 anni del portierone e spera in un suo ripensamento in vista della prossima stagione. "Dopodomani Gigi Buffon compirà quarant’anni. Un’età molto importante per un uomo in senso generale, ma soprattutto per uno che ha fatto del calcio la sua professione ai massimi livelli. Ero ragazzino e ricordo Dino Zoff il quale proprio sulla soglia dei quaranta decise di lasciare il mondo del pallone giocato. Una scelta triste, anche se fatale perché certi miti dovrebbero rimanere eterni non solo in quanto tali ma per lo spessore umano che possiedono. Ora, per ciò che riguarda Buffon e a parte gli auguri per il suo compleanno che gli faccio con tutto il cuore, voglio dire al nostro grande campione di cancellare ogni tipo di perplessità che può avere in questo momento sul fatto se continuare a giocare o meno. Lui deve restare, almeno per un’altra stagione ancora. Ha fatto cose meravigliose per la Juventus e può tranquillamente continuare a farle in attesa che davvero le forze fisiche e psicologiche gli vengano meno. Ma la sua storia, in ogni caso, non si chiuderà con un addio. Buffon, infatti, possiede tutte le caratteristiche giuste per continuare a realizzare grandi cose per la Juventus anche non come giocatore. Non solo, Gigi è l’uomo che può aiutare l’intero calcio italiano a darsi finalmente una regolata sia sotto il profilo dell’organizzazione e sia sotto l’aspetto morale. Davanti a lui vedo un grande futuro".