Serie A Juventus: lady Marchisio, messaggio ad Allegri?

Due storie su Instagram: una durante Torino-Juventus che testimonia la vicinanza al marito, la seconda decisamente più criptica a fine partita. Pomeriggio social per Roberta Sinopoli, moglie di Claudio Marchisio che ha vissuto il derby in panchina. La prima storia è stata pubblicata direttamente dallo stadio: "Sempre con te!". La seconda, dopo il successo bianconero: "La tolleranza arriva fino alla linea del rispetto reciproco, passando quella si trasforma". Un messaggio diretto ad Allegri? Marchisio, dal canto suo, ha fatto i complimenti ai compagni: "Ci vuole audacia, passione e ambizione per vincere un derby. Ci vuole audacia, passione e ambizione per essere Bianconeri. Grandi ragazzi!".