Serie A Juventus, la tripletta di Dybala è per la mamma

Tre gol per riprendersi la Juve e andare in fuga verso lo scudetto. Sul campo del Benevento Paulo Dybala mette a segno la terza tripletta stagionale e per festeggiare ha una dedica speciale: "Feliz cumple ma" la scritta mostrata sulla maglia dell'argentino dopo la prima rete al Vigorito. E dopo la prima magia sono arrivati i due rigori decisivi per i tre punti e per portarsi a casa il pallone, non poteva esserci regalo migliore per 'donna' Alicia.