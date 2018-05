Serie A Juventus, la hostess dello Stadium: "Non potevo stringere la mano a Benatia"

Durante la premiazione per lo scudetto della Juventus, un episodio è diventato virale sui social: Mehdi Benatia ha cercato di stringere la mano alle hostess prima del palco, senza ricevere risposta. Ora una delle due, Svetlana Vakulova, ha motivato così la propria scelta su Instagra: "Dopo più di un milione di visualizzazioni su social ho ricevuto molti messaggi in Direct e commenti su Benatia. Le regole delle hostess non permettono di avere alcun contatto con i protagonisti durante le manifestazioni ufficiali. Quindi nulla di personale nel non aver dato la mano al calciatore . Sono tifosa juventina e esprimo alla società Juventus i miei complimenti per la vittoria".