Serie A Juventus, il gol subìto da Danilo è da "record"

Il gol del momentaneo 2-2 in Udinese-Juventus è stato, a suo modo, storico: era dal 2003 che i bianconeri non subivano due o più gol per più di due match consecutivi. È capitato quest'anno: Atalanta-Juventus 2-2, Juventus-Lazio 1-2 e appunto Udinese-Juventus 2-3.