Juventus, i convocati per la tournée negli Usa

Sono 27 i giocatori convocati da Massimiliano Allegri per la tournée negli Stati Uniti (International Champions Cup). I bianconeri affronteranno nell’ordine Bayern Monaco, Benfica e l'All Star dell’Mls prima della sfida con il Real il 4 agosto. Nella lista figura anche Daniele Rugani, al centro di una trattativa di mercato con il Chelsea . Mancano invece Sturaro e Spinazzola "che rimarranno a Torino per continuare il loro lavoro di recupero personalizzato" come recita il sito ufficiale dei campioni d’Italia. Confermata l’ assenza di Cristiano Ronaldo e dei giocatori che hanno superato la prima fase ai mondiali, ovvero Dybala, Higuain, Bentancur, Cuadrado, Douglas Costa, Matuidi, Mandzukic e Pjaca.