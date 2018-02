Serie A Juventus, Higuain dopo l'infortunio: "Torno presto"

Per la Juventus è iniziato il momento cruciale della stagione tra corsa scudetto e fase ad eliminazione in Champions League, ecco perché i tifosi (già preoccupati per Bernardeschi) sono in apprensione per le condizioni di Gonzalo Higuain dopo l'infortunio alla caviglia subito nel derby contro il Torino. Su Instagram il Pipita ha voluto rassicurare tutti: "Voglio ringraziare tutti: amici, compagni, tifosi e gente che non mi conosce ma che mi vuole bene. Tornerò presto a esultare con la squadra e con tutti voi".