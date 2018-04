Serie A Juventus, Gomez mette like a Dybala nel post dopo l'Atalanta

La Juventus, con il 2-0 all'Atalanta, ha incrementato il vantaggio in classifica sul Napoli a quattro punti: normale che Paulo Dybala esulti sui social. La Joya ha postato una foto di esultanza con la scritta: "Altri tre punti pesanti, ora non molliamo neanche un po'" che ha raccolto oltre 500.000 like. Uno di questi è un po' particolare, arriva da uno degli sconfitti: è quello del Papu Gomez, che va incontro a una sorta di conflitto di interessi. Niente di scandaloso, comunque: per chiunque è difficile prendere punti allo Stadium e i due sono grandi amici oltre che compagni di nazionale con l'Argentina, solo un apprezzamento di stima.