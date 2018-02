Serie A Juventus, filtra ottimismo per Bernardeschi: "Torno presto"

Juventus in ansia per le condizioni di Federico Bernardeschi. L'ex Fiorentina, toccato duro da Rincon nel derby con il Torino, ha riportato un trauma distorsivo con interessamento capsulo-legamentoso al ginocchio sinistro. L'esterno, allo stato attuale delle cose, rischia di stare fermo dalle due alle quattro settimane, anche se ha già iniziato le terapie e gli ulteriori accertamenti, per capire se sono interessati i legamenti, sono stati rinviati a fine settimana: filtra dunque ottimismo. Intanto il giocatore ha provato a tranquillizzare i tifosi con una Instagram Story: "Torno presto ragazzi" ha scritto l'ex viola.

Situazione migliore sul fronte Higuain: l'attaccante bianconero, uscito al 15' in seguito a uno scontro con Sirigu, ha riportato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra che dovrebbe tenerlo lontano dai campi per la doppia sfida di campionato e Coppa Italia con l'Atalanta (la seconda per precauzione). Molto probabile che il Pipita rientri per la delicata trasferta all'Olimpico contro la Lazio il prossimo 3 marzo.