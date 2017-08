Serie A Juventus, festa senza gol a Villar Perosa

É finita 0-0 la classica amichevole che chiude la fase di pre-campionato della Juventus a Villar Perosa: nessun gol tra i bianconeri A e la squadra B (la Primavera). Traversa per Higuain e palo per Mandzukic, partita finita abbondantemente prima perché la prevista invasione di campo dei tifosi è arrivata pochi minuti dopo l'inizio del secondo tempo. Allegri a fine partita ha parlato a J Tv: "Ogni vittoria va gustata, i tifosi siano orgogliosi: giocare due finali di Champions in tre anni è cosa da pochi. E non è la Champions di 30 anni fa quando in finale arrivavano squadre che ora non fanno nemmeno un punto nei gironi... I nuovi acquisti sono forti, Douglas Costa ci darà nuovi equilibri e magari tra qualche mese cambierò ancora modulo sulla base della rosa che avrò a fine mercato".