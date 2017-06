Serie A Juventus, ecco il nuovo gioiello Kean

Massimiliano Allegri ha convocato anche Moises Bioty Kean per la sfida contro l'Udinese. Un momento tanto atteso da questo ragazzo, 16 anni, da molti indicato come l'erede di Balotelli perché nato in Italia da genitori africani, grande tecnica, fisico forte e un carattere esuberante. Nato il 28 febbraio del 2000 (e sarebbe il primo millennial a poter esordire in serie A) a Vercelli, dal Don Bosco è passato all’Asti, poi al Torino, infine alla Juventus: in estate i bianconeri hanno rischiato di perderlo perché il suo procuratore (guarda caso Mino Raiola) voleva garanzie sulla sua crescita. Intanto Kean ha esordito e segnato nell'Italia Under 17 e spera di debuttare allo Juventus Stadium anche se non batterebbe record di precocità: Il romanista Amedeo Amadei esordì a 15 anni nel 1937 e la settimana dopo andò in rete.