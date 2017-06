Serie A Juventus, ecco il francobollo della "Leggenda"

Le Poste Italiane omaggiano lo scudetto bianconero: "Per la prima volta nella storia del calcio italiano una squadra conquista il sesto scudetto consecutivo. Per questo motivo sul francobollo dedicato alla Juventus vincitrice del Campionato nazionale di calcio di Serie A viene riprodotta la scritta LE6END in cui la lettera “G” è sostituita dal numero “6”. Il 1° luglio 2017, giorno di emissione, lo Spazio Filatelia di Torino in Via Alfieri 10 utilizzerà l’annullo speciale realizzato da Poste Italiane. Il francobollo e i prodotti filatelici correlati potranno essere acquistati presso gli Uffici Postali abilitati".