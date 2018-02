Serie A Juventus, è un colpo doppio: Marotta e Paratici rinnovano

La Juventus pone le basi per continuare a vincere anche in futuro. Secondo quanto riferito da Il Corriere di Torino, infatti, "Il team Marotta" sarebbe vicinissimo a rinnovare il suo rapporto con i bianconeri per altri tre anni. Marotta e Paratici su tutti, ma anche Cherubini, Braghin, Pessotto, Fabris, Lombardo e tutti gli altri dirigenti o responsabili di prima squadra e settore giovanile: tutti confermati in blocco, a testimonianza dell’ottima organizzazione instaurata in questi anni. L'accordo sulle cifre sarebbe già stato trovato, si legge, mancherebbe solo la ratifiche delle firme.