Serie A Juventus, Dybala sfila per Dolce & Gabbana

In attesa di recuperare dall'infortunio, Paulo Dybala si è concesso un giorno diverso: ha chiuso la sfilata di Dolce & Gabbana a Milano. Il look della Joya? Ovviamente bianco e nero, in pieno stile Juventus. Così Stefano Gabbana: "Voleva venire alle sfilata e così io gli ho detto: 'allora sfila per noi'".