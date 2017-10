Serie A Juventus, Dybala re delle magliette

Il fatturato relativo al merchandising è in crescita in casa Juventus: 13,5 milioni nel 2015/16 e 19,1 in quello chiuso lo scorso giugno. Merito anche del boom della vendita delle magliette nei tre Juventus Store in Italia (due a Torino, uno a Milano) che hanno raccolto in media 170.000 ingressi e venduto 16.000 maglie all'anno. Dybala domina la classifica delle maglie bianconere più vendute, davanti a Buffon e Higuain. Giù dal podio Marchisio e Mandzukic mentre faticano ad ingranare Douglas Costa e Bernardeschi.