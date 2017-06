Serie A Juventus, Dybala non dà la mano ad Allegri

Il velo del 2-0, un palo ed altre occasioni ma non il gol: forse per questo Paulo Dybala era particolarmente nervoso al cambio con Pjaca al 78' di Sassuolo-Juventus. L'argentino esce scuro in volto, dà la mano al croato, anche Allegri allunga il braccio verso la Joya che però di scatto ritrae il cinque e torna dritto negli spogliatoi. Il tecnico ha smontato tutto: "Era nervoso, ci sta".