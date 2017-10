Serie A Juventus, De Sciglio: c'è il rischio microfrattura

No news, good news. Ma non sempre, evidentemente. La situazione di Mattia De Sciglio resta preoccupante: il terzino della Juve, infortunatosi durante la sfida col Barcellona in Champions, potrebbe aver riportato una microfrattura che lo costringerebbe a un mese di stop. Lunedì si sottoporrà pertanto a nuovi esami. Nel comunicato diramato mercoledì la Juve aveva "escluso la presenza di lesioni di grave entità nell’area traumatizzata (il terzo distale della gamba destra). Tuttavia, in considerazione della brevità del tempo trascorso dall’infortunio, oltre al monitoraggio clinico quotidiano si renderanno necessari ulteriori controlli strumentali nei prossimi giorni".